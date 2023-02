La Fórmula 1 estrenó el último tráiler de la quinta temporada de Drive to Survive, con Sergio Pérez, Carlos Sainz y Fernando Alonso presentes.

El éxito y la influencia de la docu-serie ha sido reconocida por muchas personas dentro de la categoría. Teniendo su principal impacto en los Estados Unidos, país que tendrá 3 Grandes Premios en 2023.

Relacionado: Señalan a Checo Pérez y Max Verstappen como "el equipo a vencer"

En las últimas 4 temporadas, DTS ha mostrado la intimidad y los secretos de los pilotos, jefe de equipo y dueños de escudería alrededor de todo el año.

La mayor polémica fue que Max Verstappen se había negado en 2021 a aparecer dentro de la producción. Netflix y el piloto neerlandés pudieron acercar sus posturas y tendremos la presencia del bicampeón del mundo en la quinta temporada.

Aparte de mostrar las peleas entre Toto Wolff y Christian Horner, el choque de Guanyu Zhou, los fracasos de Mick Schumacher y la frustración de Lewis Hamilton, el tráiler de la nueva temporada mostró imágenes de los corredores hispanos en el serial.

Pudimos ver varios fragmentos de Checo, específicamente su festejo tras ganar en Mónaco y su choque en la clasificación.

What I gathered:



1. Bits from Bahrain DNF, fights with Charles

2. Monaco

3. Mexico (First pic, race day)

3. Slim... Either US or *sighs* Brazil. It's not Mexico



Yeah, I will need one of you to tell me what they make up about Checo this time before I decide to watch it or not. pic.twitter.com/L5XNrAGvVa