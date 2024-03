Red Bull ARREGLA el resultado en Bahrein

Red Bull ha dejado claro en más de una ocasión la predilección que tiene sobre Daniel Ricciardo, por ello el enojo de Yuki Tsunoda hoy en el Gran Premio de Bahréin fue más que evidente al obligarlo a dejarse ganar por el asutraliano.

El nuevo equipo hermano de Red Bull, Visa Cash App RB, ha comenzado con los ánimos sumamente calientes, especialmente después de los problemas en el final de la primera carrera de la temporada entre Tsunoda y Ricciardo, que pudieron terminar siendo catastróficos para el equipo.

El equipo de Faenza terminó con sus pilotos en las nada halagadoras posiciones 13 y 14 de la parrilla en el Circuito Internacional de Sakhir. Sin embargo, en este equipo hay mucho más en juego que la temporada, ya que ambos pilotos buscan lucir de manera incuestionable en afán de luchar por el asiento de Checo Pérez (que terminó en segundo lugar de la carrera) en Red Bull.

Durante las vueltas finales de la competición, el equipo de radio de RB envió una indicación particularmente rara al japonés que había estado durante toda la carrera delante del australiano.

¿Qué fue lo que pidió RB a Tsunoda y desató su ira?

Por medio de la radio del equipo, le pidieron al piloto japonés que dejara pasar a Ricciardo, lo cual pondría el marcador de carreras de la temporada en inicio del australiano.

Tsunoda contestó de manera molesta que no tenía sentido que le hicieran eso y a regañadientes cedió la posición. Mas adelante, después de ver que Daniel no estaba corriendo lo suficientemente rápido, el piloto japonés indicó que la falta de velocidad de Ricciardo no justificaba le hubieran dicho que lo dejara pasar pero el equipo ignoró las quejas de Yuki.

Recíén terminada la carrera, con la sangre muy caliente por lo sucedido, Tsunoda aventó su auto contra el de Ricciardo, provocando que casi chocaran ambos pilotos y causaran un innecesario accidente como se muestra a continuación en el video.

Finalmente, en el programa posterior al Gran Premio, el australiano se limitó a llamar inmaduro al japonés y que debe entender que este tipo de indicaciones vienen desde la estrategia de antes de la carrera y debe hacer caso a ellas.