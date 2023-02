Red Bull, junto a Sergio Pérez y Max Verstappen, anunciaron una nueva asociación con Built For Athletes, empresa dedicada a la creación de mochilas.

El equipo austriaco tiene una amplia gama de indumentaria. Ahora en 2023 presentó su nueva colección con Castore, luego de dejar Puma tras varios años asociados.

Desde chamarras, playeras, gorras, y polos, los aficionados ven en los kits de su equipo favorito la oportunidad de mostrar su apoyo y favoritismo.

Especialmente en México, la llegada de Checo Pérez al equipo de Milton Keynes generó millones en ganancias por las ventas de indumentaria.

Con la asociación junto a Built For Athletes, los fanáticos de Sergio, Max y Red Bull podrán hacerse de bolsos, mochilas, mochilas de hombro, entre otras.

.@RedBullRacing has a new two-year licensing deal with U.K.-based backpack brand Built For Athletes which has launched a 14-piece co-branded collection.



🔲 The collection will be available starting March 13th and bags range from around $50 to $660. pic.twitter.com/YmWMcQJGGp