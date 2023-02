Aloisio Hernández

Miércoles 15 Febrero 2023 11:16

Christian Horner, jefe del equipo, descartó que Red Bull pueda estar seguro dentro del tope presupuestario en 2022.

El equipo austriaco casi tuvo una temporada 2022 impecable. El equipo ganó ambos campeonatos con absoluto dominio; sin embargo, su temporada estuvo plagada de controversias.

Hubo la disputa de Brasil entre Max Verstappen y Sergio Pérez, pero el problema más preocupante y apremiante fue el límite presupuestario.

Red Bull recibió como castigo menos tiempo en el túnel del viento para el desarrollo de RB19

El jefe mostró confianza mientras discutía el presupuesto de 2021 en cada ocasión, cuando la realidad golpeó, el equipo con sede en Milton Keynes quedó conmocionado.

La escudería no tuvo más remedio que aceptar el fallo de la FIA y el castigo. Aunque en 2022, la FIA aumentó el presupuesto en un 3,1% ajustando por inflación, elevando el presupuesto de 2022 a $145,5 millones.

Aprendiendo de sus errores, el jefe británico se mostró pesimista mientras discutía el presupuesto de 2022. Según informa Auto Motor und Sport, Horner comunicó su falta de confianza. “No podemos estar 100% seguros de haber alcanzado el límite presupuestario de 2022.

“Después de tomar nota de todos los aspectos que nos llevaron a superar el techo de gasto en 2021, confiamos en que también podemos entrar cómodamente dentro del límite presupuestario de 2022, uno nunca puede estar 100% seguro”, aseguró.

Confirmación oficial

Sin embargo, Horner todavía cree que el equipo no ha gastado de más en 2022 y espera un certificado de buena salud de la FIA. "No estaremos completamente tranquilos hasta que obtengamos el certificado de aptitud física de la FIA, pero me sorprendería mucho si no estuviéramos por debajo del límite de gastos", concluyó.