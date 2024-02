Red Bull se deshace de uno de sus pilotos ESTRELLA

Drive To Survive ha logrado que Netflix muestre uno de los lados más oscuros de la Fórmula 1, y es la manera en la que Red Bull cortó la cabeza de uno de sus pilotos estrella sin la menor contemplación o duda en Nyck De Vries.

La serie creada por Netflix que ha sido un gran éxito para atraer nuevos aficionados al deporte motor suele mostrar los diferentes ángulos posibles que vive cada piloto y equipo, por lo que esta ocasión no fue la excepción.

A lo largo de todo un capítulo, la serie se enfoca en toda la secuencia que tuvo la corta carrera del holandés como piloto de Fórmula 1, y cómo pasó de llegar con un aura de súper estrella en potencia para Red Bull a desecho a media temporada de AlphaTauri, ahora Visa Cash App.

De Vries llegó a la temporada 2023 de la Fórmula 1 con campeonatos de la F2 y la Fórmula E como credenciales más que poderosas y se le veía incluso como el mayor prospecto a cubrir el asiento de Checo Pérez más pronto que tarde, aunque esto terminó estando lo más alejado de la realidad.

Después de decepcionantes resultados hasta la mitad de la temporada y nula adaptación al estilo de manejo y formas dentro de la F1, a Horner no le quedó más que tomar un paso al frente y cortar anticipadamente al piloto, ya que la única razón para pilotar e AlphaTauri es mostrar que eventualmente lo podrás para Red Bull, y si no es así, no tiene el menor sentido mantenerlo.

Sin embargo, el holandés no es el el primero ni el último en sufrir este destino, preba de ello son los testimonios de otros pilotos en el episodio como Alexander Albon y Pierre Gasly.

"Red Bull no te da tiempo, no tiene clemencia, así funciona", dijo Gasly convencido, mientras por otro lado Albon confirma: "En Red Bull tu sitio nunca está seguro, en cuanto no rindes hay un reemplazo para ti".

¿Qué dijo Horner y cómo actuó Red Bull con De Vries?

"Está claro que Nyck no está dando la talla. La pregunta es, ¿hacemos un cambio o no? Sé que es duro, pero creo que ha tenido tiempo más que suficiente". dijo Christian Horner, al CEO de AlphaTauri, Peter Bayer, después de las malas actuaciones del holandés.

Más importante, Red Bull tenía listo ya un reemplazo de calidad comprobada en Daniel Ricciardo, el piloto consentido de Horner, dicho por él mismo, por lo que era sólo cuestión de realizarle una prueba de manejo.

El destino de Nyck de Vries queda finalizado cuando el jefe de Red Bull llama al australiano diciéndole: "Tengo algo que puede ser interesante para ti".

Ricciardo subió a la prueba de Red Bull para demostrar su valía, y una vez que lo hizo, en automático Horner le ofreció el asiento.

"Esa vuelta que ha hecho le hubiera puesto junto a Verstappen en la parrilla. Este es el Ricciardo que conocemos y no el de los dos últimos años. Nos gustaría verle en AlphaTauri a partir de la próxima carrera", culmina Christina.

Red Bull Racing y Visa Cash App RB comenzarán su nueva temporada con Max Verstappen, Sergio Pérez, Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo abordo de los autos de la familia Red Bull.