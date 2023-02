La nueva arma del equipo Aston Martin salió a la pista para un primer shakedown este miércoles en Silverstone, con Fernando Alonso y Lance Stroll al volante.

Séptimo en el campeonato de constructores el año pasado, el equipo británico tiene la intención de progresar bien en la jerarquía en 2023, para su cuarta temporada con su nombre actual.

Relacionado: Alonso revela lo que puede aprender de Stroll

El equipo, con sede en Silverstone, presentó su nuevo monoplaza este lunes en su fábrica. Dos días después, el nuevo auto de la estructura británica salió a pista en el mismo circuito de Silverstone

Alonso reemplazará a Sebastian Vettel en Aston Martin, este último habiendo terminado su carrera en la F1 después de dos años con "los verdes".

Por su parte, Stroll se prepara para competir en su tercera temporada con los colores de la marca inglesa, luego de haber corrido los dos años anteriores bajo el antiguo nombre del equipo, Racing Point.

El equipo de Aston Martin se codeará con los miembros del equipo Mercedes, ya que se espera en la pista el W14, también presentado esta mañana en Silverstone.

Fernando Alonso getting his first taste of the AMR23 at Silverstone this afternoon. #F1 pic.twitter.com/cofvFvdMQB