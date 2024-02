Confirmado: Sainz, en conversaciones por su futuro

Han confirmado las conversaciones de Carlos Sainz para escoger su nuevo equipo en la Fórmula 1.

El corredor español habló de su futuro tras su participación en los test de pretemporada: "Mi nombre está vinculado no sólo a Audi o Mercedes, sino a todos los equipos, porque estoy hablando con todos.

"Estoy sopesando todas mis opciones para tomar la decisión correcta con vistas a mi porvenir.

"Creo que es muy sencillo. Mi futuro es claro. Sé que no estaré en Ferrari en el 2025. Así que todo se centra en este 2024 y en cómo extraer el máximo rendimiento de este coche este año.

"Vamos a empujar juntos para ganar todas las carreras que sean posibles y ser todo lo competitivos que podamos ser este año. Obviamente no me centraré en desarrollar el coche porque no lo conduciré el año que viene y no me querrán involucrar en el futuro.

"Pero este año me centraré en dar lo mejor de mí con la esperanza de que nos vaya bien", comentó.

¿Cuántos puntos hicieron Sainz y Leclerc en 2023?

De la mano de Charles Leclerc y Carlos Sainz, el equipo de Maranello hizo 406 puntos. Finalizaron en el tercer lugar del Campeonato de Equipos a solamente 3 de Mercedes.

Por su parte, el español aportó 200 unidades de la suma total, en cambio, el monegasco lo hizo con 6 más que su compañero de equipo.

Es importante mencionar que Sainz se llevó la única victoria de 2023 que no llevó el nombre de Sergio Pérez o Max Verstappen.