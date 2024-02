¡FALLA el RB20 de Checo en Bahréin!

La turbulenta sesión de pruebas de Checo Pérez no ha parado, y ahora el mexicano tuvo que lidiar con una falla técnica y electrónica en su vehículo.

Después de que la sesión matutina se viera interrumpida por el incidente de la alcantarilla causado por Charles Leclerc, que terminó cortando la prueba con más de hora y media por disputarse, los planes del día para el mexicano fueron cambiados.

Red Bull optó por realizar cambios en su planificación de pruebas, dejando que Pérez se quedara durante todo el día de hoy, que originalmente estaba agendado para ser dividido con Max Verstappen, pero terminó siendo dia completo para el mexicano, que a la postre tendría otro incidente, ahora con su auto.

Por suerte para Checo, la segunda sesión fue alargada a más horas gracias a que la primera se terminó antes de lo debido, y de todos modos pudo acumular una importante cantidad de vueltas y kilómetros a bordo del RB20 para familiarizarse más con el nuevo auto y concepto de Red Bull.

Durante la sesión vespertina, que fue extendida a cinco horas de duración, Checo comenzó realizando simulación de carrera de manera apropiada, pero después tuvo un pequeño incidente eléctrico en su vehículo que le obligó a ir a pits.

Sergio Perez is moving very slowly on track.....



It looks like the Red Bull RB20 may have an issue 👀#F1Testing #F1 pic.twitter.com/6WarfuyQ01