El gran RIESGO de Ferrari con Hamilton

Peter Windsor cree que tener a Charles Leclerc y Lewis Hamilton como compañeros en Ferrari a partir de 2025, podría ser un arma de doble filo para el equipo.

En una transmisión en vivo en su YouTube canal Windsor dice que Leclerc ha aprendido de las temporadas pasadas y puede tratar con un piloto como Hamilton como compañero de equipo, pero dependerá de él sacar el provecho de esto para ser mejor piloto.

"Creo que ha aprendido de 2022 y 2023, por lo que ahora es un mejor piloto. También terminó ese año bastante bien. La presencia de Lewis en Ferrari será tan decisiva que Charles se beneficiará del hecho de que esté en el lado tranquilo del garaje por todo el ruido que causará Hamilton", menciona.

"Ahora sabe que lo más importante es centrarse en su trabajo y trabajar con sus ingenieros. Es lo suficientemente rápido como para ganar carreras y ganar el campeonato, si el coche es lo suficientemente bueno", agregó.

¿Cuál será el efecto de Hamilton en Leclerc?

"Yo no espero que Lewis obligue a Charles a cometer errores. No digo que no se encontrarán y podrían chocar, por ejemplo al inicio de la carrera, eso puede suceder, especialmente si acaban de convertirse en compañeros de equipo, como está sucediendo ahora con Lewis y George Russell", destacó.

"La gran interrogante será Frédéric Vasseur, que no sabemos cómo es al gestionar la situación y lo descubriremos en ese momento. Esta será la primera vez que Vasseur realmente encuentre él mismo en tal situación", dijo Windsor.

Windsor también cree firmemente que Leclerc y Hamilton quieren darse espacio mutuamente, pero no lo darán durante los duelos mutuos y con otros pilotos.

"No creo que se den mucho espacio cuando vayan uno al lado del otro hacia la primera curva. Leclerc será aún más duro ahora que Lewis se une al equipo. Este es 'su' período en Ferrari, y tendrá Hamilton no creo que cometa errores estúpidos, pero sí creo que será muy duro", finalizó.