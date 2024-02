Alonso HABLA sobre la posibilidad de ir a Mercedes

Fernando Alonso dice que su primera prioridad es prolongar su estancia en Aston Martin si quiere seguir en la Fórmula 1 después de 2024. Pero el español también sabe que se encuentra en una situación única en el mercado de pilotos antes de 2025.

Con la noticia de que Lewis Hamilton dejará el equipo Mercedes a finales de 2024 y se pasará a Ferrari, el mercado de pilotos de Fórmula 1 se ha abierto por completo. Aproximadamente la mitad de los pilotos aún no tienen un asiento para 2025, y con las vacantes en Red Bull Racing y Mercedes, dos de los mejores equipos todavía tienen un lugar disponible. Los rumores sobre quién será el sucesor del siete veces campeón del mundo en la superpotencia alemana corren a toda velocidad. Y uno de los pilotos que sigue con interés la evolución de la situación es Fernando Alonso.

Situación única Alonso

"Soy consciente de mi situación única", se cita al piloto de 42 años RaceFans. "Solo hay tres campeones del mundo en la parrilla, y probablemente yo sea el único disponible para 2025." Después de todo, Hamilton ha firmado con Ferrari, mientras que Max Verstappen tiene contrato con Red Bull Racing hasta finales de 2028. "Así que estoy en una buena posición. Pero al mismo tiempo, una vez que tome la decisión de si quiero seguir compitiendo en el futuro o no, la primera y única conversación que tendré al principio será con Aston Martin". Esa es mi máxima prioridad".

¿Puede Alonso ir a Mercedes en 2025?

El bicampeón del mundo continúa: "Hay varias fases por las que tengo que pasar. En primer lugar, Tengo que decidir qué quiero hacer en el futuro y si quiero volver a dedicar mi vida unos años más a este deporte que amo. Me encantan las carreras. He corrido todo el invierno. Me encanta la Fórmula 1, pero Me encantan las carreras en general. Así que si no es la Fórmula 1, seré feliz en otra categoría donde podría tener más tiempo para mi vida privada. Eso también es muy importante a esta edad. Pero es una decisión que tengo que tomar".