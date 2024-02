¡Red Bull presenta el RB20 de Checo y Verstappen!

Red Bull presentó en Milton Keynes el RB20 que usarán Sergio Pérez y Max Verstappen en el Campeonato 2024 de la Fórmula 1.

El nuevo monoplaza de los campeones fue presentado a los medios y el mundo mediante una transmisión en vivo.

En el evento estuvieron presentes Checo, Verstappen, Christian Horner y Adrian Newey.

Así se cierran las presentaciones de los autos para la nueva campaña que empezará en unas semanas.

Launching the RB20 👊 Our challenger for 2024 💪 pic.twitter.com/JVFWRq4qKs