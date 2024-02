¡EXIGEN investigar a Red Bull por trampa!

Zak Brown, el director ejecutivo de McLaren, ha pedido a la FIA que intervenga en la asociación entre Red Bull Racing y Visa Cash App RB.

Brown afirma en Sky Sports F1 que para el deporte simplemente no es bueno: "No, en realidad hablo desde el interés más amplio en el deporte. Si nos fijamos en cualquier otra competición deportiva importante, no está permitido tener dos equipos.

"En realidad, quiero ir un poco más allá, hay una manera... Se llama estructura 'A-B'. Cuando esta estructura se creó hace unos quince años, fue porque había una brecha significativa entre los mejores equipos y los equipos en la parte inferior de la liga.

"El comportamiento con las votaciones es siempre el mismo, aunque no siempre es lo mejor para un equipo. También lo hemos visto varias veces en la pista, que había una forma de cooperación. Pero también a nivel técnico se demuestra que trabajan mucho juntos, por ejemplo con la suspensión y demás.

"Esto no es lo que los aficionados esperan y la FIA realmente necesita hacer algo al respecto", comentó.

¿Por qué Red Bull tiene dos equipos en F1?

Red Bull Racing comenzó en la Fórmula 1 en 2005, después de que Jaguar adquiriera el control del equipo. Un año después, Minardi también pasó a ser adquirida y pasó a llamarse Toro Rosso.

Ese equipo luego se transformó en AlphaTauri y será conocido como el equipo Visa Cash App RB a partir de 2024. La colaboración fue ligeramente menor en las últimas temporadas, pero los lazos se han fortalecido a partir de este año.

El jefe del equipo, Laurent Mekies, enfatizó anteriormente que todo va según las reglas, pero Brown de no está satisfecho con eso.

El límite presupuestario se introdujo para que los equipos tengan un presupuesto más saludable y, según Brown, tener un equipo hermano, por lo tanto, se ha vuelto redundante.