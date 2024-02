Sainz ROMPE EL SILENCIO sobre la polémica con Leclerc

Carlos Sainz ha roto el silencio sobre una de las mayores polémicas que hay en torno a su último año en Ferrari.

En palabras publicadas por PlanetF1, el corredor nacido en Madrid respondió así a la pregunta sobre si obedecerá al equipo: "Por supuesto. Siempre he sido un jugador de equipo.

“Creo que en todo lo que he hecho en la F1 he sido un gran jugador de equipo, siempre he sido ejemplar en ese sentido como piloto de cualquier equipo.

"Definitivamente ayudaré a Charles si es necesario, de la misma manera que espero que Charles me ayude si yo también lucho por un Campeonato Mundial", aseguró.

El español quedará fuera de la Scuderia luego de que se anunciara el fichaje de Lewis Hamilton con Ferrari para la temporada 2025. El futuro del corredor nacido en Madrid sigue en el aire, ya que el asiento que dejará Lewis en Mercedes podría provocar un nuevo terremoto en el mercado de pilotos.

Relacionado: Leclerc OCULTÓ la traición a Sainz

¿Cuántos puntos hicieron Sainz y Leclerc en 2023?

De la mano de Charles Leclerc y Carlos Sainz, el equipo de Maranello hizo 406 puntos. Finalizaron en el tercer lugar del Campeonato de Equipos a solamente 3 de Mercedes.

Por su parte, el español aportó 200 unidades de la suma total, en cambio, el monegasco lo hizo con 6 más que su compañero de equipo.

Es importante mencionar que Sainz se llevó la única victoria de 2023 que no llevó el nombre de Sergio Pérez o Max Verstappen.