Verstappen buscará COPIAR a Alonso

Como ya se ha realizado en númerosas ocasiones con Fernando Alonso y con otros pilotos, ahora Max Verstappen será el tema de un documental centrado en la vida fuera de la pista del notoriamente privado campeón de Fórmula 1.

El holandés ya se ha consolidado como un grande del deporte, su dominante temporada de 2023 con 19 victorias lo catapultó al tercer lugar en la lista de victorias de carreras de todos los tiempos.

Su personaje ha recibido muchos elogios tanto de expertos como de ex campeones, quienes veneran el hecho de que Verstappen se centre mucho en sus carreras.

Sin embargo, a lo largo de estas vacaciones de invierno, hemos podido vislumbrar algunas de las pasiones de Verstappen fuera de la F1, un mundo del que el tres veces campeón busca alejarse activamente durante su tiempo de inactividad.

Max Verstappen es tres veces campeón mundial de Fórmula 1

Verstappen y pasiones fuera de la pista

Ahora, el joven de 26 años tendrá una docuserie de tres partes lanzada en Viaplay el 15 de febrero, el mismo día en que se presentará el auto de Red Bull antes de la nueva temporada.

El documental se llamará 'Off the Beaten Track' y contará con tres episodios de 30 minutos que destacarán la vida de Verstappen fuera de la F1.

"Asociarnos con Viaplay para 'Off the Beaten Track' ha sido un viaje increíble", dijo Verstappen a Verstappen.com.

"Esta serie muestra un lado que a menudo permanece invisible durante los momentos en el circuito de Fórmula 1.

"'Off the Beaten Track' da una idea de mi vida, mi amor por las diferentes formas de deportes de motor y las personas que me inspiran. Estoy orgulloso de colaborar con Viaplay para llevar esta serie única a los espectadores".