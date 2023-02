Aloisio Hernández

Martes 14 Febrero 2023

Carlos Sainz habló durante la presentación del SF-23 y aseguró que la pelea con Charles Leclerc "está bastante igualada".

El piloto español comenzó el año pasado con muchas complicaciones, entre abandonos y errores, quedó muy lejos de la pelea entre Leclerc y Max Verstappen por el campeonato.

Aunque también logró su primera pole y su primera victoria durante el Gran Premio de Reino Unido, Carlos ya no pudo alcanzar a su compañero de equipo.

Sainz espera tener un 2023 más consistente y señaló que la relación con Charles lo presiona a seguir adelante.

Sainz finalizó 5° con 246 puntos

"Normalmente está bastante igualado entre ambos, pero yo siempre intento ser más rápido y él siempre intenta ser más rápido, en todo lo que hagamos, incluso a la hora de dar una vuelta en Fiorano con un Ferrari de calle.

"Es lo bueno de ser competitivos y respetuosos, nos llevamos bien y nos apretamos el uno al otro durante estos dos años que llevamos juntos", comentó.

Preparación

Carlos habló del trabajo hecho por la Scuderia y cómo pasó los meses después de finalizar la pasada campaña: "Desafortunadamente, ha sido un largo invierno para nosotros.

"La temporada acabó pronto, en noviembre y tuvimos todo el mes de diciembre para descansar e irnos de vacaciones, pero el 1 de enero el cuerpo me pedía volver a correr.

"Me he preparado mucho, he pasado mucho tiempo en Italia desde la segunda semana de enero entrenando y pasando tiempo con los ingenieros", finalizó.