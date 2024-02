¡Pilotos de F1 PREDICEN el resultado del Super Bowl!

Los pilotos de F1 Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda han aprovechado si estancia en Las Vegas para dar sus selecciones para el Super Bowl entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers.

El equipo de Fórmula 1 Visa Cash App RB (lo sé, es un nombre horrible, simplemente tendremos que acostumbrarnos a él) estuvo en Las Vegas esta semana para presentar su nuevo auto, el VCARB-01.

A pesar del horrible nombre, el equipo propiedad de Red Bull presentó el que es uno de los autos más atractivos que veremos en la parrilla esta temporada, con algunas vibras serias de Toro Rosso.

Seguramente a Daniel Ricciardo le encantará que el nuevo esquema de colores, ya que son el mismo que utilizan los Buffalo Bills, su equipo favorito de la NFL.

Hablando de eso, con el equipo en la Ciudad del Pecado para la gran revelación, la NFL apartó a Ricciardo y a su compañero Yuki Tsunoda para sus interpretaciones del Super Bowl.

Todo comenzó con Ricciardo explicándole las reglas del fútbol a Tsunoda de la forma más sucinta que he oído a nadie.

"Básicamente, lo que quieres es llegar de un extremo al otro", dijo Ricciardo.

También se preguntó a los pilotos, que son dos de los personajes más importantes de la parrilla, quiénes son sus jugadores favoritos. Como era de esperarse, Ricciardo es un gran admirador de Josh Allen, en cuanto a Tsunoda, estará viendo a su jugador favorito, Christian McCaffrey, en el Super Bowl.

Además, Yuki también cree que McCaffrey va a brillar como nadie antes lo ha hecho en un Super Bowl. "Creo que Christian McCaffrey tendrá un 50-0", dijo Tsunoda. "Se comerá al otro equipo", mencionó.

Ricciardo, en cambio, tuvo un pronóstico más mesurado. "28-24", dijo. "Siento que serán los Chiefs, pero espero sean los Niners".

.@danielricciardo & @yukitsunoda07 broke down some of their favorite things about football 😂 pic.twitter.com/8aV4dSVzwf