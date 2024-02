¡Así se verá el Alpine de 2024!

Alpine ha presentado el A52024, que será el auto que usarán Pierre Gasly y Esteban Ocon para el Campeonato 2024 de la Fórmula 1.

En un evento transmitido por sus canales oficiales, la escudería presentó el diseño del monoplaza para la temporada que está por empezar.

Our 2024 challenger is here. Meet A524 💙 pic.twitter.com/z2aDpqGsxs

Destaca la fuerte presencia del negro por la fibra de carbono utilizada en la carrocería, algo que ha sido una tendencia en los autos presentados anteriormente.

Además, también mostraron el "tradicional" diseño rosa que llevarán en ocho carreras de la temporada.

Alpine unveil their the special pink livery for the A524 🩷🆕 pic.twitter.com/eNv6hpJflu