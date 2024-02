¿Cuándo y a qué hora se presenta el AMR24 de Fernando Alonso?

Aston Martin reveló más detalles de la presentación del AMR24 de Fernando Alonso y Lance Stroll.

Mediante un post en redes sociales, el equipo de Silverstone otorgó información adicional sobre el evento: "Un lanzamiento de temporada marcado por los fans y para los fans. Un lanzamiento que se centra en lo que importa. 12.02.24. AMR24 . Silverstone", dice el post.

A season launch shaped by the fans, for the fans. A launch that focuses on what matters.



12.02.24. #AMR24. Silverstone.



Click below for all the details.