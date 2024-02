Carlos Sainz se subió al F1-75 este martes 6 de febrero en Fiorano, como parte de unos test de de neumáticos organizado por Pirelli.

Mediante un video que compartió Ferrari en sus redes sociales, pudimos ver al madrileño a bordo del monoplaza de la temporada 2022.

.@Carlossainz55 putting in some pre-season laps in the F1-75 💪 pic.twitter.com/Lb4eFEwYzC