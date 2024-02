Sainz REVELA TODO sobre la llegada de Hamilton a Ferrari

Carlos Sainz hizo una importante revelación sobre la llegada de Lewis Hamilton a Ferrari para la campaña 2025.

En declaraciones recogidas por Motorsport, el corredor nacido en Madrid dijo lo siguiente: "Soy consciente de lo que valgo como piloto y no le tengo miedo al futuro".

"No, no estoy decepcionado. Estando en Ferrari desde dentro ya sabía varias cosas y me preparé con el equipo en vista de futuros cambios.

"Lo cierto es que no es la mejor sensación para empezar el mundial, pero en el momento en que me ponga el casco en Bahrein y salga a la pista, lo único que querré será coger velocidad y aspirar a la victoria en el campeonato", comentó.

El siete veces campeón del mundo fue anunciado como piloto para la Scuderia al finalizar la presente campaña, dejando al español sin opciones para continuar su paso para Maranello. Quedará por ver dónde continuará Carlos su carrera en la F1.

¿Hasta cuándo tiene contrato Carlos Sainz en Ferrari?

Sainz fue el único piloto fuera de Red Bull en ganar una carrera en 2023

Carlos Sainz tiene contrato con Ferrari hasta finales de la próxima temporada 2024; sin embargo, él mismo ha afirmado que deseaba comenzar la campaña ya con su futuro confirmado.

Se había dado como un hecho que la Scuderia le ofrecería la renovación; no obstante, nunca estuvo claro por cuántos años sería ese nuevo acuerdo.

Mientras que el número 55 prefería una extensión por varios años, los italianos no lo tenían tan claro y buscarían mantener sus opciones abiertas en el "segundo asiento". Ahora sabemos por qué.