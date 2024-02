Alonso recibe ENORMES noticias de Mercedes para 2025

Toto Wolff no descarta a Max Verstappen y Fernando Alonso como posibles opciones para el asiento de Mercedes que dejará libre Lewis Hamilton en 2025.

La pregunta más apasionante desde que se dio a conocer la salida de Hamilton hacia Ferrari es quien será el sustituto del británico en el equipo alemán.

En palabras para Motorsport-Magazin.com, Wolff habló largo y tendido sobre el panorama que viene para Mercedes.

"Estoy ansioso por tomar junto con mis colegas las decisiones correctas sobre quién estará en esta cabina el próximo año, tal vez esto sea la oportunidad de hacer algo valiente", dijo Wolff.

Con estas declaraciones, Wolff abrió la puerta a especulaciones espectaculares como la posibilidad de incluir a Max Verstappen o Fernando Alonso en la consideración de candidatos.

"No quiero excluir a nadie"

Si algo tiene claro el jefe de Mercedes, es que no se debe dejar fuera a nadie de la búsqueda para el asiento, ya que todo puede suceder.

"Hace 48 horas no habría pensado que Lewis me diría que pilotaría Ferrari el año que viene. Por eso no descartaría nada en la Fórmula 1", destacó.

"Los pilotos toman la decisión de conducir para un equipo o no. Depende de las circunstancias y si un conductor dice en algún momento que no quiere volver a conducir, hay pocos recursos. Por eso no descartaría nada en absoluto, en ningún momento", destacó.

Fernando Alonso sería sin duda una de las opciones más espectaculares de Mercedes, pero es cuestionable si Mercedes quiere sustituir a Hamilton, de 39 años, por Alonso, que entonces tenía 43, sobre todo porque el español ya tiene cierta historia con Mercedes. .

En 2007 condujo junto a Lewis Hamilton en McLaren-Mercedes. El matrimonio se rompió después de un año y resultó en el escándalo de espionaje que le costó a Mercedes 100 millones de dólares.

Otros nombres que también han sonado son Sebastian Vettel y Mick Schumacher, pero con opciones más lejanas, de igual forma el sacar a Max Verstappen de Red Bull se antoja complicado.