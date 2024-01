DENUNCIAN por peligroso al GP de Madrid

El trazado propuesto para el Gran Premio de Madrid ha sido criticado por el ex piloto de pruebas de F1 Dani Juncadella, quien lo considera "ultrapeligroso" y sin oportunidades de adelantamiento.

El diseño de la pista de 5.474 km ya ha provocado reacciones encontradas, y Juncadella no se anduvo con rodeos en su valoración: “No digo lo que pienso del circuito porque me van a llevar preso. Oh, bueno, no, sí, lo digo: qué [emoji de excremento].

“No hay opción de adelantar. Trazado ultrapeligroso. Miami, Vegas, Sochi, etc. tipo piano/ Filosofía de la pared. Lo cual no me gusta. Por suerte, este no es el circuito final.

“¿El GP va a Madrid? Me importa un carajo. [Ada] Colau [ex alcalde de Barcelona] lleva años sembrando el pánico entre los turistas”, señaló.

No digo lo que opino del circuito porque me llevan preso. O bueno no sí que lo digo: menuda 💩 https://t.co/QJCGLxuXbu — Dani Juncadella (@dani_juncadella) 24 de enero de 2024

Mientras la aprobación final del circuito está pendiente de la homologación de la FIA, Juncadella, conocido por sus etapas con Force India y Williams, expresó fuertes críticas después de ver simulaciones de videojuegos.

¿Cuándo será el Gran Premio de Madrid?

El trazado del circuito urbano de Madrid ha sido criticado por el piloto español Dani Juncadella

El Gran Premio de Madrid es una realidad, luego de que la Fórmula 1 oficializara su incorporación al calendario a partir de la temporada 2026.

La carrera madrileña, a desarrollarse en un nuevo circuito callejero, tendrá un contrato a partir de 2026, que se extenderá hasta la temporada de 2035.

La capacidad para el circuito urbano híbrido será de alrededor de 110 mil espectadores entre tribunas, entrada general y secciones VIP, con planes de extenderse a 140 mil aficionados.