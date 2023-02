Ferrari ya mostró la 'primera imagen' del SF-23, su coche para la próxima temporada de la Fórmula 1.

En Twitter la Scuderia pidió a sus fanáticos que descargaran su aplicación para poder verla.

Al hacerlo, la fotografía mostró un coche cubierto completamente por una tela color rojo, lo que provocó risas y decepciones por igual entre los tifosi.

El equipo también compartió videos de Carlos Sainz y Charles Leclerc preparándose para el momento de conocer oficialmente el vehículo que conducirán.

Para ambos se trata de una campaña importante porque tratarán de pelear por el título, luego de que los problemas de fiabilidad y estrategia los afectaran en 2022.

El monoplaza será presentado oficialmente el 14 de febrero. Ahí se sabrá qué cambios hay con respecto al F175.

Ambos rodarán con el SF-23 en las pruebas de pretemporada de Bahréin, programadas del 23 al 25 de febrero.

