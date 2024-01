Señalan al principal RIVAL para el Red Bull de Checo en 2024

De acuerdo con Jenson Button, ex piloto, Mercedes será el principal enemigo de Sergio Pérez, Max Verstappen y Red Bull para 2024.

Cuando se le preguntó en Sky Sports F1 qué equipo es más probable que desafíe a los campeones, Button optó por pasar por alto a equipos como Ferrari y el su equipo McLaren: "Cuando miras los últimos 10 años en este deporte, son Mercedes y Red Bull, por lo que sería Mercedes.

“Me encantaría decir Ferrari, me encantaría tenerlos en la mezcla. Se podría decir que eran el competidor más cercano, especialmente hacia el final de la temporada, pero creo que Mercedes mejorará mucho. Si es suficiente, no lo sé.

"Cuando has ganado durante tantos años y de repente te lo quitan, puede funcionar de dos maneras diferentes. Primero, dices: 'Bueno, ya no tiene sentido, quiero retirarme, he estado en la cima durante tanto tiempo y ahora no he ganado una carrera en dos años'.

“Pero también puede hacerte tener más hambre de volver a eso, y creo que Lewis está en esa posición en este momento. Lewis es tan bueno como siempre, diría yo, en términos de velocidad absoluta, pero ahora también parece mucho más cómodo consigo mismo y confiado en su habilidad, por lo que comete menos errores.

“Así que ahora es incluso mejor que hace cinco o seis años. Eso es difícil para sus oponentes. Si consigue un coche que sea lo suficientemente competitivo como para luchar por las victorias, cuando alguien es tan fuerte y tan confiado en sí mismo es difícil de vencer, como se puede ver con Max Verstappen en este momento", comentó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Checo Pérez en Red Bull?

Checo finalizó como subcampeón la temporada 2023

Sergio Pérez todavía tiene contrato hasta finales de 2024 en Red Bull Racing, por lo tanto, la presión estará sobre el mexicano para la próxima temporada.

Checo ha completado tres temporadas en Red Bull. Se hizo inmortal tras su actuación en Abu Dhabi en 2021 y continuó esa racha en 2022, cuando Red Bull Racing también volvió a ganar el título mundial de constructores.

En 2023, el nacido en Jalisco empezó fuerte, pero causó revuelo al querer competir por el título con Max Verstappen. Además, el desarrollo del RB19 se alejó del estilo de manejo del mexicano y lo afectó fuertemente en su confianza.

Sin embargo, los jefes del equipo han dejado muy claro que el mexicano seguirá para el próximo campeonato y dependerá de él poder alargar su paso por el equipo austriaco.