Lewis Hamilton no ve otro papel que el de piloto en la Fórmula 1, pero no descarta regresar después de un año sabático en la categoría reina del automovilismo. Es un secreto a voces que al británico de 39 años le gustaría sumar ese récord del octavo título mundial a su cartera, pero si analizamos el rendimiento de Mercedes en las últimas dos temporadas, queda por ver si este es un objetivo realista para los próximos dos años. Sin embargo, si lo consigue, no significa necesariamente el final de su carrera en la Fórmula 1: "Nunca dije que un octavo título sería el punto final", afirma en una entrevista exclusiva con

Hamilton continúa: "Y lo que sigue conduciendo en la Fórmula 1, sabemos que no "No. No siento necesariamente el deseo de seguir activo en la Fórmula 1, pero como dije antes: nunca digas "nunca".

"No puedo imaginar que ya no esté conduciendo y sigo en algún lugar parado en un Probablemente pensaría: 'Podría seguir así un año más y luego todavía podré participar'. Así que probablemente sea mejor tomarme un año sabático y luego ver si todavía me gustaría volver", señaló.

¿Qué pasó con Mercedes y Hamilton?

Mercedes ha tenido que cambiar su concepto varias veces desde la nueva era en 2022, debido, entre otras cosas, al efecto marsopa que generó muchos rebotes en el auto. O simplemente porque el concepto resultó no funcionar (concepto de cero pontones)-

Según Lewis, es posible que no logre una victoria en 2024, algo que no puede hacer en la F1 desde finales de 2021. Según el británico, lo más importante es que el equipo se mantenga motivado, algo en lo que él y el jefe del equipo, Toto Wolff, desempeñan un papel importante.

"Hay mucha presión. Al final, como jefe como Toto [Wolff], tienes que apoyarte más en la gente en lugar de frenarla y desanimarla. Cómo hacerlo no es fácil, porque la gente se quiebra en algún momento. Entonces, ¿cómo se hace eso de una manera constructiva, de una manera que los inspire a seguir adelante?", comentó.

Además del hecho de que Hamilton espera que su propio equipo tenga un mejor desempeño en 2024, también sabe que Red Bull Racing, el equipo dominante de la era actual en la F1, podría confiarse demasiado y cometer un error en el desarrollo del RB20.