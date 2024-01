Netflix ha anunciado oficialmente la fecha de lanzamiento de la sexta temporada de la popular serie Drive to Survive.

Mediante una publicación en su perfil oficial de redes sociales, la F1 anunció que la serie completa podrá verse en el servicio de streaming a partir del viernes 23 de febrero: "Sabemos que estabas esperando este... Temporada 6 de Drive To Survive: llegará el 23 de febrero. Netflix".

We know you’ve been waiting for this one… 🍿



Season 6 of Drive To Survive - landing 23 February on @Netflix 📺#F1 #DriveToSurvive pic.twitter.com/r1rHOxVgG6