Carlos Sainz y el aprendizaje que recibió de su padre

Carlos Sainz recibió un aprendizaje muy importante de su padre, así lo reveló el último ganador del Dakar.

En una entrevista con Motor.es, el cuatro veces ganador de la competencia de Rally habló de las lecciones que le deja a su hijo: "Con Carlos he buscado transmitirle cómo entendía yo el mundo de la competición, las carreras, lo que estaba bien, lo que estaba mal.

"Cuando te toca a ti hacer lo que tienes que hacer y tu hijo, en este caso, ve que no lo haces, como que no. He tratado de dar ejemplo y de decir, si te digo que debes hacer esto, yo mismo debo hacerlo", señaló.

Carlos Sainz padre acaba de ser ganador del Dakar 2024 con Audi, siendo su cuarta victoria en la competencia.

¿Cuántos puntos hizo Carlos Sainz en 2023 con Ferrari?

Carlos Sainz ganó con autoridad el GP de Singapur

Carlos Sainz concluyó con 200 puntos el Campeonato Mundial de Fórmula 1 2023.

El español quedó ubicado en la séptima posición del Mundial de Pilotos, con seis puntos menos que Charles Leclerc, su compañero de equipo.

Sin embargo, el corredor nacido en Madrid fue el único capaz de arrebatarle una victoria a Red Bull Racing con su triunfo en el Gran Premio de Singapur. Además, consiguió tres podios.