Aloisio Hernández

Sábado 11 Febrero 2023 14:00

Debe quedar claro, las cosas no parecen ir bien entre la FIA y la Fórmula 1 por el momento. Karun Chandhok, analista de Sky Sports, cree que la relación entre las dos partes está al borde del colapso.

Desde que Mohammed Ben Sulayem reemplazó a Jean Todt, han llovido quejas sobre las decisiones, pero también sobre la forma en que se tomaron. Aun así, fue principalmente entre la FIA y los pilotos.

La situación se intensificó a finales de enero después de que Bloomberg anunciara que Liberty Media había rechazado una oferta de 20.000 millones de dólares.

El actual presidente de la asociación automovilística pensó que el precio era un poco exagerado y desde entonces la relación mutua entre la FOM y la FIA se ha enfriado a cero.

Recientemente se anunció que Ben Sulayem, presidente de la FIA, no estará tan presente en los GP de 2023

Chandhok describe la situación en el podcast Sky Sports F1, calificándola de guerra abierta: "La relación es tensa entre la FIA y la F1. El año pasado se lo jugaron bien en público.

"Pero sabemos, detrás de escena en el paddock, que las cosas se pusieron un poco frágiles. La carta que se envió lo muestra claro ¡Ahora es una guerra abierta! El presidente de la FIA publicó tuits que dispararon a Liberty Media y a los jefes de los equipos de Fórmula 1 de manera equivocada.

"Hay confusión. Ben Sulayem insinuó que la FIA tiene algo que decir sobre el valor de la Fórmula 1 y a quién se venderá".

Esa decisión recae en la FOM y no en el sindicato automovilístico; sin embargo, según Chandhok, el tira y afloja aún no ha terminado: "Así que Ben Sulayem dice 'tenemos el control', pero la Fórmula 1 dice 'no, no tienes eso'. Esto continuará por un tiempo", señaló.

Más allá de sus límite'

Pero no solo los comentarios sobre el valor del deporte fueron de interés para la FOM y el equipo, además la invitación abierta para el equipo de Andretti no salió bien.

Ted Kravitz, analista de F1, está de acuerdo con su colega: "La Fórmula 1 estaba molesta por su tuit. Los equipos pensaron que estaba fuera de lugar. ¿La FIA invitando a los candidatos a la parrilla? No es realmente la decisión de la FIA.

"No es el favor de la FIA invitar a la gente a la Fórmula 1. En este momento los equipos están diciendo: '¡No, gracias, Andretti!'", concluyó.