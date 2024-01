La razón que ACERCA a Sainz a Audi

El más reciente logro de Carlos Sainz padre en el Rally Dakar podría tener un efecto dominó en la situación de su hijo Carlos dentro de la F1 ante la llegada próxima de Audi.

El padre de la estrella de Ferrari F1 con el mismo nombre hizo un tremendo impulso durante el Rally que le aseguró la primera victoria en el Dakar para el equipo alemán.

El Dakar celebrado en Audi Arabia vio a Sainz liderar durante casi todo el recorrido, ganando finalmente por 80 minutos y 25 segundos, a pesar de no ganar ni una sola etapa individual.

El piloto de 61 años ya es una leyenda del automovilismo tras ganar dos títulos mundiales de rally en 1990 y 1992, sumando 26 victorias durante su larga carrera entre 1987 y 2005.

Pero ahora ha mejorado aún más su CV en el automovilismo después de ganar el Dakar por cuarta vez (descontando su victoria en el Rally de Europa Central de 2008). Audi es también el cuarto fabricante con el que gana, después de otras victorias con Volkswagen, Peugeot y Mini).

Fue una victoria oportuna para Audi, no sólo porque es la primera sino también porque también será la última, con expectativas de que ahora se destinen recursos a su proyecto de Fórmula 1 para 2026 con Sauber, que durante las próximas dos temporadas se conocerá como Estaca F1.

Audi ingresará oficialmente al deporte en 2026 mientras buscan invertir más recursos en un proyecto de Fórmula 1

¿Carlos Sainz dejará Ferrari para unirse a Audi?

Eso también significa que se ha mejorado la relación con la familia Sainz y ha puesto más atención en el futuro de Carlos Sainz Jr.

Por ahora no va a ninguna parte, tiene contrato con Ferrari hasta final de temporada y anteriormente ha declarado que está contento con el equipo.

"No voy a mentir, no me gusta llegar a mi último año de contrato sin saber realmente dónde competiré el próximo año", dijo Sainz a Motorsport.com en junio.

“Mi prioridad y mi principal objetivo es ganar algún día con Ferrari. Y creo que lo he dejado claro muy, muy a menudo. Y es por eso que les daré mi prioridad este invierno. Si no, también será momento de buscar en otra parte. Pero esa es mi prioridad y lo que quiero solucionar en el invierno", agregó.

Es probable que el éxito de Carlos Sr genere más dudas sobre el futuro de su hijo en la F1. Sin embargo, Carlos Sainz Jr ha declarado que sigue contento con Ferrari, donde tiene contrato hasta finales de 2024.

“Honestamente creo que es algo relacionado con eso, porque no entiendo de dónde vienen los rumores. No significa que iré o no iré, es imposible decirlo. Pero sé de hecho que en este momento no estoy hablando con nadie más que no sea Ferrari", declaró.

Sin embargo, la F1 puede cambiar muchísimo en unas pocas carreras, y mucho menos en medio año, y una posible vinculación de Sainz Audi a la parrilla para 2026 sólo puede haberse mejorado tras el éxito de su padre con la marca alemana en el Dakar.