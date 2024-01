La GENIAL anécdota de la primera prueba de Alonso en F1

Ángel Armando Castellanos



Fernando Alonso mostró que tenía con qué ser campeón de la Fórmula 1 en su primera prueba en Minardi en 1999. Ahí dejó su primera gran anécdota. Cesare Fiorio, quien trabajó en ese equipo, lo recuerda.

Fiorio cuenta ese primer gran momento en declaraciones que recoge Formula1.it. Ahí también notó que el español tenía con qué triunfar en la F1.

"En la primera vuelta, sale de la horquilla justo antes de entrar en boxes, donde yo estaba contra el muro, reduce todas las marchas y frena muy tarde".

"Pienso '¿qué hace este tipo? Se quiere suicidar' , entonces intervengo: 'Fernando vuelve inmediatamente a boxes'. Termina la vuelta y vuelve", explicó.

Alonso fue regañado por Fiorio y entonces dejó en claro que tenía algo más que otros conductores.

“Tan pronto como sale del auto dice '¿por qué me detuviste?' Le respondo 'Te dije que harías 15 vueltas despacio, no como loco'. Él me mira y dice 'pero voy lento'. Así que todo lo que pude hacer fue decirle 'está bien, adelante' y enviarlo de nuevo al camino correcto".

"Ese día rodó dos segundos más rápido que el mejor de todos los demás [pilotos participantes en la prueba, ndr.]. Me dije 'este será definitivamente un campeón del mundo'", insistió.

¿Qué hace diferente a Fernando Alonso en la F1?

El ex dirigente notó que Fernando Alonso era diferente a cualquier piloto de Fórmula 1 por sus habilidades tras el voalnte. Hoy eso sigue igual.

" Nunca he visto a alguien así . Alguien con esta [sensibilidad, ndr.]... sin errores, sin derrapes, frenando siempre con precisión. De hecho, sigue siendo un gran campeón", concluyó.