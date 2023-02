El equipo Haas completó su shakedown este sábado en Silverstone, luego de haber lanzado la nueva temporada 2023 al ser el primer equipo en presentar su nuevo coche.

El equipo estadounidense entrará en una nueva era este año. Junto con su nuevo patrocinador principal, MoneyGram, las tropas de Steiner esperan dar un giro.

Kevin Magnussen y Nico Hülkenberg defenderán juntos los colores del equipo. Los dos veteranos conocen los trucos del oficio y esperan tener un coche capaz de sumar muchos puntos.

Equipos como Red Bull y Alfa Romeo ya tuvieron su shakewdown correspondiente. De momento, el equipo suizo era el único que había mostrado imágenes al público.

Podemos ver el nuevo VF23 en la pista aquí, pero queda por ver si el auto que tomará la pista en Bahréin será idéntico o no...

The wait is over! The #VF23 is on track for the first time 🙌#HaasF1 pic.twitter.com/btFfYp4RuY