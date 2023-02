Este viernes, Alfa Romeo envió por primera vez a la pista el C43 para un shakedown en Barcelona. Inmediatamente notamos que una cierta cantidad de detalles que se habían notado durante la presentación del C43 ya no están presentes en el monoplaza.

El 7 de febrero, el equipo suizo fue el cuarto equipo en presentar su nueva máquina para la próxima temporada. El C43 fue recibido con entusiasmo por muchos fans.

Relacionado: Alfa Romeo presenta el C43

Precisamente, la escudería de Valtteri Bottas y Zhou Guanyu ha optado por salir a la batalla con una nueva decoración para la próxima temporada de Fórmula 1 en tonos de negro. Mientras que en los últimos años, el blanco ha dominado.

Además del diseño, muchos fanáticos notaron rápidamente algo más: el piso del C43. De hecho, los dos lados del piso se dividieron en nueve secciones distintas en las fotos y en el modelo de exhibición.

A primera vista, parece que fue desarrollado para influir en el flujo de aire debajo del automóvil, pero aún está por verse si lo volveremos a ver una vez que comience la temporada.

Alfa Romeo está este viernes en Barcelona para realizar un shakedown con el C43.

En resumen, un shakedown es una prueba corta de hasta 100 kilómetros con neumáticos especiales de Pirelli, para verificar que todos los sistemas esenciales funcionan (de forma segura) y que el conductor se siente cómodo en la cabina.

Alfa Romeo ha compartido un video que muestra al C43 saliendo del pit lane, pero aquí las paredes especiales del piso claramente no están presentes. Por lo tanto, queda por ver si querían jugarle una mala pasada a la competencia durante la presentación, o si pronto veremos el regreso del piso especial al automóvil.

Your first look at #F1 2023 on track. ♥️ #GetCloser pic.twitter.com/P3oMh0xtqk