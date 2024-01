La exigencia de Alonso a Aston Martin

Fernando Alonso está listo para encarar la temporada 2024 con Aston Martin, pero ha hecho una exigencia clara: dedicación total de cara a lo que viene en la Fórmula 1.

La escudería británica compartió un video donde el español cuenta cómo han sido los primeros días de la pretemporada y de lo que espera para este año.

"Primer día de vuelta en el coche, de vuelta en la fábrica. Hiper concentración significa dedicación total a lo que haces. Ahora, también enviar un mensaje a todos de que estamos aquí para trabajar las 24 horas, los siete días de la semana y listos para la nueva temporada", aseguró.

Después de valorar todo lo hecho en el ciclo anterior con el equipo, ahora está seguro de que el crecimiento se dará.

"Todo el mundo dio el 100% en 2023. Ha sido una temporada increíble, 2024 va a ser aún mejor", agregó.

Aston Martin presentará el coche que usarán Fernando Alonso y Lance Stroll el próximo 12 de febrero.

El plan es que supere los resultados del AMR23, en el que Alonso acabó cuarto del Mundial y la organización, quinta.

Join Fernando for his first day back at the AMRTC, as he dials in and takes focus on the path to launch.#AMR24 pic.twitter.com/saa5X5hECY