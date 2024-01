El EMOCIONANTE mensaje de Alonso para 2024

Fernando Alonso mandó un emocionante mensaje de cara al inicio de la temporada 2024 de la Fórmula 1.

En un video que publicó Aston Martin en sus redes sociales, el bicampeón del mundo dijo: "Primer día de regreso en el auto, de regreso en la fábrica.

"Hyperfocus significa dedicación total a lo que haces, estar unidos y mandar el mensaje de que estamos aquí para trabajar 24 horas, 7 días de la semana y estar listos para la nueva temporada.

"Todos están dando su 100%, 2023 fue una increíble temporada, 2024 va a ser mejor", dijo.

Join Fernando for his first day back at the AMRTC, as he dials in and takes focus on the path to launch.#AMR24 pic.twitter.com/saa5X5hECY