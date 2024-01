O'Ward exige CAMBIOS

Ángel Armando Castellanos

Domingo 14 Enero 2024 11:56

Pato O'Ward, piloto mexicano de la IndyCar, reclamó que debe haber modificaciones en la categoría para que llegue a un nivel superior.

O'Ward admite que pueden faltarle tablas para pedir esta clase de cosas, pero que también es consciente de que es importante que el circuito estadounidense llegue a otro sitio.

Pato O'Ward EMOCIONA a todo MéxicoLeer más

"Sólo tengo 24 años, así que sé que hay mucha gente que tiene mucha más experiencia que yo.

"Pero en mis años de vida hasta ahora, cuando ves crecer las cosas, puede ser una persona, una empresa, un negocio, un grupo de personas. Pero cuando se habla de crecimiento, el cambio suele sacudir el suelo de la gente. Como que moverá las cosas. A algunos les gustará, a otros no", reconoció ante la prensa.

Específicamente se refirió a la relación entre la Indy y sus fanáticos, que se ha mantenido igual y eso no es bueno.

"Ten en cuenta que yo no estaba vivo hace 30 años, pero he oído hablar mucho a mis abuelos, a mis padres. He visto lo que sólo 10 años han hecho y han cambiado en los mercados de muchos productos y muchas cosas diferentes.

"Creo que tener un buen producto es importante. Pero, en última instancia, lo que se necesita es que la gente esté presente. Quieres que la gente sea parte de algo que no es sólo coches de carreras dando vueltas", señaló.

¿Cómo le ha ido a Pato O'Ward en la IndyCar?

Pato O'Ward tiene seis temporadas disputadas en la IndyCar. La mejor fue la cuarta (2021) en la que acabó en el tercer lugar.

En el 2023 finalizó cuarto, después de sumar siete podios, contando cuatro segundos lugares y tres terceros.