El talento más especial de Alonso

Ángel Armando Castellanos

Domingo 14 Enero 2024 07:46

Fernando Alonso fue descrito como un ser humano espectacular por Warren Naude, un mecánico que trabajó con él en el Rally Dakar. El ahora piloto de Aston Martin en la Fórmula 1 le demostró quién era y lo sorprendió.

Naude coincidió con él en la edición 2020 y colaboraron en Toyota. Charla con Relevo y rememora el momento en el que notó que el español era algo más que sólo un gran competidor.

Alonso, ejemplo de clase mundialLeer más

"Recuerdo una situación, no voy a contarla exactamente, pero pienso en ella, no a diario, pero si me acuerdo de él, recuerdo ese momento. Teníamos una pequeña broma personal y era bastante guay; es que esto le hacía humano",

"No es como todo el mundo le ve, una superestrella, que lo es, pero además es un ser humano y es un muy buen tipo. Cuando hace alguna buena carrera en F1, que las sigo casi todas, le mando un mensaje y él me responde preguntándome cómo estoy y demás", explicó.

Reconoció que eso lo asombra porque sabe que le sobran cosas para hacer y que no es fácil que dedique tiempo a contestar mensajes.

"Obviamente, es un tío ocupado y no tiene tiempo para mucho, pero aun así se toma el tiempo para responderte y preguntarte cómo te va todo. Eso significa mucho para mí", agregó.

La dura reputación de Alonso que fue desmentida

Sin embargo, Naude admitió que de inicio fue advertido respecto a Fernando Alonso y su reputación de ser un conductor poco sencillo de manejar, algo que los hechos desmintieron.

"Todo el mundo con el que hablé antes de conocerle me decía que Fernando era un piloto difícil, pero mi experiencia dice todo lo contrario. Al final, si un piloto quiere una cosa, tienes que intentar darle el mejor servicio posible, es así de simple.

"Nunca tuve problemas con Fernando y siempre tuvimos sensaciones positivas entre ambos. Es un logro bastante grande. Creo que mis padres estaban orgullosos de mí, de hecho lo siguen estando. A fin de cuentas, no hay mucha gente en el mundo que pueda decir que ha trabajado con Fernando, ¿no?", destacó.