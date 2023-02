Ferrari, con los pilotos Charles Leclerc, Carlos Sainz y el reserva Robert Shwartzman, presentaron las nuevas camisetas del equipo.

El kit presentado continúa con su esquema de color rojo característico, con un toque de negro sobre el hombro.

Otro equipo que presentó su nueva indumentaria para la temporada hoy fue Red Bull. Mientras que AlphaTauri y Haas mostraron sus trajes de carrera.

Fresh for 2023 🔥



Introducing our new @pumamotorsport team kit for this season 😮‍💨 pic.twitter.com/ZcVU44BAGs