McLaren asegura fichaje desde Ferrari

McLaren ha anunciado a Estrella Galicia, antiguo patrocinador de Carlos Sainz, como nuevo socio para la campaña 2024.

El anuncio cayó este viernes mediante un comunicado en sus redes sociales y sitio web: "McLaren Racing anunció hoy Estrella Galicia 0,0, una marca de cerveza española independiente y de propiedad familiar, como socio oficial de cerveza del equipo McLaren de Fórmula 1 para la temporada 2024 y más allá.

"La asociación de varios años supone el regreso de Estrella Galicia 0,0 a McLaren, con las marcas colaborando originalmente en 2019 y consiguiendo su primer podio juntos en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil de 2019.

"La asociación reúne a dos marcas con una pasión compartida por la artesanía meticulosa y un impulso por la innovación. La marca Estrella Galicia aparecerá en el Challenger 2024 del equipo McLaren de Fórmula 1 y en el mono y la equipación del equipo de los pilotos de McLaren F1, Lando Norris y Oscar Piastri", comentaron.

A warm welcome back, Estrella Galicia 0,0.



Filling up for the 2024 season and beyond as official Beer Partner of the McLaren Formula 1 Team. Cheers, @EG00! 🍻