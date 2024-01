El EFECTO en Hamilton que no gustará a Verstappen

Cal Gaunt

Miércoles 10 Enero 2024 14:19

Lewis Hamilton ha tenido momentos extremadamente difíciles con Max Verstappen en los últimos años y eso le ha impedido ganar su octavo título mundial, pero esto puede tener un efecto adverso para el holandés según Jenson Button.

Button cree que su ex compañero de equipo está utilizando la situación actual como motivación para contraatacar. Hamilton terminó tercero en el campeonato mundial de Fórmula 1 esta temporada y el siete veces campeón del mundo estaba feliz de dejar atrás el W14 después de otro año decepcionante.

Después de perderse su octavo título mundial en 2021, el piloto británico todavía espera fervientemente alcanzar esa cifra récord de ocho títulos, pero ha tenido que dejar paso a Max Verstappen durante tres años seguidos. Hamilton tampoco ha logrado conseguir una sola victoria en la categoría reina desde su victoria en Jeddah en 2021.

Dos opciones

Por lo tanto, el piloto de Mercedes habrá estado feliz de cerrar el libro de 2023 y encaminarse hacia las vacaciones de invierno. Por supuesto, es muy cuestionable que Hamilton pueda aspirar al título en 2024, porque la brecha con Red Bull sigue siendo grande y podría incluso aumentar durante el invierno. Button cree que en una situación como esta, las cosas pueden ir en ambos sentidos:

"Cuando has ganado tanto durante tantos años y de repente te lo quitan, puede ir en ambos sentidos. Una forma es que ya no veas ninguna razón y te retires porque has estado en la cima durante tanto tiempo y no has ganado una carrera en dos años", dice en Sky Sports.

Motivación

El ex piloto de Fórmula 1 continúa: "También puede hacerte tener aún más hambre de volver allí y Lewis está ahora mismo en esa posición. Lewis es tan bueno como siempre. Especialmente en términos de velocidad."

"Además, ahora parece mucho más cómodo consigo mismo y confiado en sus propias habilidades. Comete menos errores. Es mejor que hace cinco o seis años. Es difícil, si alguien así consigue un coche que puede luchar por las victorias, es difícil de vencer, basta con mirar a Max Verstappen", concluye Button.