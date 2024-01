Aloisio Hernández

Miércoles 10 Enero 2024 06:10

Carlos Sainz admitió que el dominio de Max Verstappen con Red Bull Racing "le asusta".

“Ha sido una temporada complicada con un coche que fue mejor el sábado en la clasificación que el domingo en la carrera. Salimos a la pista con esperanzas, pero luego salimos con mucha frustración”, dijo el español en un evento patrocinado por Estrella Galicia.

“En cuanto al dominio de Verstappen, creo que no necesitaba ir al 100 por ciento, solo lo hacía cuando necesitaba y ese aspecto es lo que más me asusta.

“Max ha ido al 100 por ciento cuando tenía que hacerlo. Ha habido muchas carreras en las que él y Red Bull, mirando la telemetría y el análisis, ya estaban 10 segundos por delante, no necesitaban quitarnos otros cinco segundos y tal vez lo mantuvieron.

“Esa es mi teoría, mi opinión y por eso le digo al equipo que tenemos que ganar no cuatro décimas, sino seis, porque estoy seguro de que no necesitaban dar el 100 por ciento en algunas carreras. Hay que ir con la mentalidad de que tal vez no dieron el 100 por ciento en las carreras en las que tenían un gran margen”, comentó.

Relacionado: Novedades IMPORTANTES en la renovación de Carlos Sainz

¿Qué pasó con Red Bull y Ferrari en 2023?

Max Verstappen ganó 19 de 22 carreras en la temporada 2023 de F1

Verstappen ganó su tercer título de campeonato mundial consecutivo en 2023, acumulando una asombrosa ventaja de 290 puntos sobre el segundo lugar, Sergio Pérez.

Sorprendentemente, el triunfo de Red Bull fue tan contundente que podrían haberse asegurado el campeonato de constructores incluso sin las contribuciones del mexicano.

En medio de esta saga, Ferrari se vio envuelto en feroces batallas con equipos como Mercedes, Aston Martin y McLaren por las codiciadas posiciones en el podio.

A pesar del desafiante panorama, Carlos tuvo un momento memorable de la temporada con una victoria en el Gran Premio de Singapur: el único triunfo que no fue de Red Bull.

Junto con su compañero de equipo Charles Leclerc, lograron un total de siete podios.