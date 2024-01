¡Max minimiza el DESAFÍO de Checo!

Brian Van Hinthum

4 Enero 2024

Max Verstappen ha minimizado el desafío que le plantó Sergio Pérez en el inicio de temporada debido a lo peleado que fue, algo que el holandés no quiere reconocer.

El holandés y el mexicano estaban cerca en ese momento y parecían encaminarse a una batalla emocionante, pero según Verstappen había razones para ello, cuando en la realidad llegaron a estar separados por solamente un punto de distancia después de cuatro carreras.

La temporada 2023 comenzó de manera muy interesante para el equipo Red Bull Racing. Verstappen y Pérez compartieron victorias en las primeras cuatro carreras de la temporada, y el mexicano obtuvo victorias en los dos circuitos urbanos de Jeddah y Bakú.

Sin embargo, para Verstappen esto no significó realmente competencia para él dado el desarrollo de las carreras.

En conversación con Auto, Motor und Sport se le preguntó al holandés si también cree que la pareja de Red Bull estuvo bastante equilibrada al principio de la temporada 2023, pero Verstappen lo tiene claro:

"Hay que mirar el panorama general. Tuve que salir desde el decimoquinto puesto en Jeddah y me molestó bastante el coche de seguridad en Bakú", afirmó el tres veces campeón del mundo".

Niega la competencia

Por lo tanto, no es del todo correcto para Verstappen que se diga que estuvo cerca al comienzo de la temporada: "En mi opinión, no es del todo justo decir que estábamos parejos. Desde mi punto de vista, no fue así en absoluto. Sí, Checo estuvo más cerca, pero también hay que considerar todas las circunstancias que llevaron a eso. Para mí, el escenario para Miami estaba bastante distorsionado", concluye el piloto de Red Bull.