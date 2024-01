La mayor virtud de Alonso es...

Ángel Armando Castellanos

Miércoles 3 Enero 2024 06:27

Fernando Alonso es un ejemplo de reunir varias de las cualidades más importantes para triunfar en la Fórmula 1, pero la más valiosa es su talento.

Eso es lo que asegura Chris Smedley, quien trabajó con él antes de que llegara a la F1.

La gran APORTACIÓN de Alonso en 2023Leer más

"Talento natural. Trabajo duro. Inteligencia", aseguró Smedley a la revista GPRacing cuando fue cuestionado al respecto.

Recordó sus inicios hace más de 20 años y consideró que ya en ese momento se veía que era un conductor diferente.

"No hay absolutamente ninguna duda acerca de su talento natural. Yo vi ese talento natural ya en 1999, cuando yo era su ingeniero de la Fórmula 3000", agregó, aunque en realidad el medio citado explica que el ex ingeniero habla de la temporada 2000.

En ese entonces se lució demostrando que no importaban las dificultades, y que lo mejor que podía ofrecer era velocidad en la pista.

"Él había corrido en la Fórmula Nissan en España y luego pasó directamente a la Fórmula 3000, lo cual fue un gran salto. Así que esa era la primera vez que se mudaba.

"Él no hablaba nada de inglés, por lo que era difícil comunicarse con él al principio. Pero casi de inmediato, desde la primera prueba en Barcelona se presentó con su casco, sin otra preparación, casi de inmediato, y rodó a un gran ritmo, increíblemente. Era muy, muy rápido desde el inicio", destacó.

¿Qué hace de Alonso "un grande" de la F1?

Smedley después coincidió con Fernando Alonso en Ferrari y reconoció que más allá de su magia de nacimento, la combina con esfuerzo constante y eso lo pone a la altura de muy pocos.

"Luego usó ese talento natural que ha mostrado durante el resto de su carrera. Durante el tiempo que trabajé con él en la Fórmula 1 en Ferrari, siempre estaba en ese modo exhibición.

"Se toma el trabajo en serio, trabaja duro. Como todos los grandes, tienen el talento natural, pero lo respaldan con trabajo duro. Ya sabes, algunos tienen talento natural, otros trabajan duro, pero cuando tienes las dos cosas combinadas, la suma es increíble", valoró.

Eso sólo se explica porque para Fernando no hay nada más importante que correr y competir. Tiene la F1 en la sangre y lo demuestra.

"Así que es increíblemente tenaz, increíblemente trabajador, quiere sacar lo mejor de cada situación y no deja de trabajar, no deja de pensar, un Gran Premio no es un trabajo de fin de semana para él, es una vocación. Y está total y absolutamente comprometido con ello", sentenció.