LA VERDAD sobre lo que pasó entre Alonso y Hamilton

Fernando Alonso no tomó tan en serio a Lewis Hamilton cuando fueron compañeros en McLaren y por eso hubo tantos problemas entre ambos.

Eso es lo que explica Ron Dennis, ex jefe de la escudería británica, quien da detalles de lo que hizo el español en ese momento.

"Me dirigí a Fernando [Alonso] y le dije: 'Por cierto, he decidido poner a Lewis en el otro coche'. Estuvo pensando un rato y me dijo, '¿No quieres ganar el Campeonato de Constructores?' No sentía que Lewis [Hamilton] iba a ser una amenaza o que sumaría muchos puntos, es algo que recuerdo y me río, porque estuvo ahí desde el primer momento y lo equivocado que estaba Fernando", contó a Essentialy Sports.

Lewis llegó al equipo como un novato y Fernando era el bicampeón del mundo vigente, así que no pensó que fuera a significar un rival digno para él.

"Era muy simple. Alonso no esperaba que Hamilton fuese tan competitivo en su primer año. Me dijo a principios de 2007 que era mi decisión fichar a un novato como Hamilton, pero que le costaría a McLaren el Campeonato de Constructores. Fernando estaba calculando todo, pero no que Lewis le desafiaría, eso le afectó mucho"

¿Cómo le fue a Alonso contra Hamilton?

Fernando Alonso no pudo vencer a Lewis Hamilton en la única ocasión en que fueron compañeros de equipo.

Empataron a 109 puntos, pero la diferencia fue que Lewis ganó seis poles y Fernando, dos.

Por eso el británico quedó en segundo lugar del Campeonato de Pilotos y él, en tercero.