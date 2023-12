La confesión MÁS TRISTE de Bottas

Lars Leeftink

Miércoles 27 Diciembre 2023 08:31 - Actualizada: 08:31

Valtteri Bottas, que fue compañero de equipo del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton en Mercedes durante muchos años, dice que estuvo en "negación" durante mucho tiempo en el equipo que dominó la era anterior en la F1 y sólo después de unos años se dio cuenta de que vencer a Hamilton no fue posible.

El finlandés es sincero sobre su paso por Mercedes. Después de que Nico Rosberg se retirara de la categoría reina como campeón del mundo a finales de 2016, Bottas fue compañero de equipo de Hamilton desde 2017 hasta finales de 2021.

“Hay que estar en negación. He estado en negación todos los años durante casi cinco años. Quería volver cada temporada y luchar por el título y tenía que creer en mí mismo.

"No fue hasta que supe que me iba que me sentí en paz con ciertas cosas. Acepté algunas cosas. Experimentas cosas así durante tu carrera. Con Lewis, sólo acepté el año pasado que tuve dificultades para vencerlo en el mismo material durante toda la temporada y que probablemente sea mejor en ciertas áreas. Como conductor es difícil admitirlo”, aseguró a Motorsport.

¿Cómo le fue a Bottas contra Hamilton?

Valtteri Bottas pasó cinco años en Mercedes y siempre fue vencido por Lewis Hamilton. Fue segundo en dos ocasiones, tercero en otras dos y quinto en una más.

Su menor derrota contra Lewis se dio en el 2017, cuando acabó tercero y le sacó 58 puntos.