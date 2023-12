Sainz revela sus INTIMIDADES

Ángel Armando Castellanos

Miércoles 27 Diciembre 2023 07:03

Carlos Sainz ha contado intimidades de su vida como piloto de Fórmula 1, pero fuera de las pistas.

El conductor de Ferrari reconoció que el día a día de alguien como él suele verse de forma glamourosa, pero para nada es así.

"Nuestra vida es mucho más normal de lo que la gente se piensa, ellos tienden a idealizar un poco las cosas, las personas o su vida de celebrity o deportista, son propensas a imaginarse una vida así, pero no lo es", admitió en palabras para Santander Private Bank.

Reconoció que tiene una rutina y todo se trata de despertar e ir a laborar como otras personas lo hacen todos los días.

"Mi vida es una completamente normal, me levanto a la misma hora que todo el mundo, me voy a trabajar, con mi entrenamiento y mis reuniones, simuladores, encuentros con ingenieros, empresas, tengo una vida normal", agregó.

¿Cómo es viajar para un piloto de F1?

Una de las cosas que más se romantizan en los pilotos de Fórmula 1 es que viajan todo el tiempo, pero Carlos Sainz explica que no es tan divertido como se cree, al contrario, suele ser tedioso.

"No paro de viajar, pero viajar no es divertido, no es lo que la gente se imagina. Viajar es estar en aeropuertos horas y horas, y no es algo increíble".

Más aspectos de la vida privada de Sainz

Algo como ir a cenar no se convierte en un evento con flashes y locura, sino que lo hace como cualquier otro ser humano.

"Salimos a cenar, pero igual no es lo que la gente se imagina, voy con mi primo, que es mi mánager, mi novia, mi entrenador, y vamos los cuatro y cenamos, no es nada glamuroso. La gente se imagina una vida glamurosa que no existe, no es así, y eso, ya de entrada, te mantiene con los pies en la tierra, porque no es nada fuera de lo común", agregó.

Reconoció que en su caso las ideas fuera de lo común no están en el radar. Su vida es igual que antes de correr en la Fórmula 1.

"Entre carreras sigues viendo a tu familia, a tus amigos de toda la vida, sigues yendo al campo, a ver a mi perro cuando puedo, hago la vida más común y normal que te puedas imaginar, y eso te mantiene con los pies en la tierra"

"En cambio, si optas por el lado de irte a los planes más extravagantes, sí que puedo entender que te pase factura, pero, para mí sinceramente, no creo que vaya a ser el caso", insistió.