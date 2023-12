Stuart Hodge

Martes 26 Diciembre 2023 14:22

Daniel Ricciardo reconoció que la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de la Gran Bretaña le hizo saber que estaba listo para regresar a la Fórmula 1.

El australiano volvió a empezar 2023 sin asiento tras una muy buena actuación en Silverstone. No corría desde el GP de Abu Dhabi, cuando se despidió de McLaren.

Daniel Ricciardo: Mi sueño es volver a Red BullLeer más

"Disputé la primera carrera y de hecho hice dos trompos. En la Curva 4, tuve un trompo en la horquilla de muy baja velocidad, solo un poco ansioso por acelerar, y luego tuve un trompo en la Curva 7, creo. Otra vez a baja velocidad. Hice un pequeño bucle y lo puse en marcha, pero no era como si estuviera en la grava ni nada así.

"Pero estaba bien con eso. No estaba como, 'Oh hombre, ¿qué estás haciendo?' No me metí en la cabeza. Pensé: 'Oh, bueno, tiene sentido. No he conducido en siete, ocho, nueve meses, lo que sea que haya sido'", explicó en el podcast Beyond The Grid.

Daniel admitió que no haber prestado demasiada atención a ese mal momento lee sirvió para conducir mejor después.

"Incluso la forma en que lo ignoré, creo que fue realmente bueno para mí porque simplemente no me desconcertó. Luego volví y comencé a hacer algunos buenos tiempos. La primera vez que pasé por la Curva 1 pensé que el casco se me iba a salir volando de la cabeza. Uno olvida lo intenso que es en el cuerpo y lo rápidos que son estos autos. También fue genial sentirlo de nuevo, porque me hizo respetarlo mucho.

"Hice la primera tanda con ese par de trompos, regresé, así que hice tal vez ocho vueltas o algo así, tal vez 10. Pusimos algunos neumáticos nuevos. Pusimos combustible para la FP2 en el auto. No voy a endulzarlo. La primera vuelta cronometrada que hice fue acertada", agregó.

¿Cómo le fue a Ricciardo en su regreso a la F1?

En la qualy del GP de Gran Bretaña Daniel Ricciardo marcó un tiempo a sólo unas centésimas de segundo de lo que logró Max Verstappen, quien consiguió la pole position para el Gran Premio de Gran Bretaña de 2023.

El tiempo del neerlandés 1:26.720 estuvo dos décimas y media por delante de Lando Norris, que se unió a él en la primera fila para la carrera, pero Ricciardo estuvo mucho más cerca, aunque en un día diferente y con diferentes condiciones de la pista.