Ángel Armando Castellanos

Sábado 23 Diciembre 2023 07:44

Carlos Sainz avisó que sus planes pasan por estar en Ferrari mucho tiempo más.

Su contrato acaba al final del 2024, igual que el de Charles Leclerc, así que en los últimos meses la renovación ha sido tema de conversación.

"Mi prioridad es permanecer en Ferrari muchos años más", aseguró en conferencia de prensa.

Reconoció que no quiere que arranque la siguiente campaña y él no sepa si seguirá o no en el equipo. Lo pasa bien, pero quiere pronto esa extensión.

"Estoy muy contento, ambas partes están muy contentas y el objetivo es continuar, pero tenemos que llegar a un acuerdo y tenemos estos tres meses hasta la próxima carrera para llegar a ese acuerdo", agregó.

Planes

La idea de sólo seguir en 2025 y 2026 en la Scudería para nada le agrada. Reclama más tiempo.

"Obviamente quiero renovar y me gustaría renovar por más de un año, no sólo por dos", apuntó.

Aprecio

Admitió que lo pasa bien dentro de la organización. Eso será clave para alargar el vínculo.

"Conoces mis intenciones y, sinceramente, me siento perfectamente valorado por Fred y por toda la familia Ferrari en general, me siento querido", sentenció.