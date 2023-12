Tyler Rowlinson

Viernes 15 Diciembre 2023 10:38

Max Verstappen cree que hay una falta de mujeres que ingresan al deporte del motor a nivel básico y está obstaculizando las posibilidades de que las pilotos entren en la F1.

Solo ha habido cinco mujeres piloto que han participado en un fin de semana de carreras a lo largo de la historia de la F1, y sólo dos comenzaron una carrera; la última fue Leila Lombardi en 1976.

La última que fue parte de un fin de semana fue Susie Wolff en 2015, cuando pilotaba para el equipo Williams durante la FP1 en Silverstone

Dificultad

Wolff se convirtió en director general de la Academia de F1 en 2023; la categoría reemplazó a la Serie W luego de su colapso en 2022 para abordar el tema de la representación femenina en el deporte del motor.

Pero con más hombres ingresando a nivel básico en comparación con mujeres, Verstappen cree que las posibilidades de que ellas ingresen a la cima del automovilismo es menor que antes.

“Creo que si nos fijamos en el porcentaje de hombres y mujeres en las carreras, creo que ya para los hombres el porcentaje es muy bajo para entrar en la Fórmula 1. Entonces, naturalmente, para las mujeres, es aún más difícil porque hay menos mujeres”, consideró en palabras a Racing365News.

Competencia

El tres veces campeón del mundo también desestimó las afirmaciones de que las conductoras no serían capaces de hacer frente al aspecto físico de conducir un coche de F1.

"Creo que conducir físicamente F1 en algunos lugares es bastante difícil, pero creo que todo se puede entrenar si trabajas duro para ello, pero naturalmente es un poco más difícil para una mujer. Pero si tienes suficiente talento, entonces, por supuesto, es posible.

"No creo que los jefes de equipo sean personas que tomen decisiones para elegir a sus pilotos. Míralo como: 'Oh, no, solo elegimos hombres'. Si hay una mujer que gana a todas las demás, entonces, naturalmente, tendrá la oportunidad de llegar a la Fórmula 1. Es sólo que hay menos mujeres en este deporte y, naturalmente, por supuesto, la El porcentaje para llegar a la cima es menor", agregó.