Angel Armando Castellanos

Lunes 11 Diciembre 2023 07:25

Fernando Alonso tiene impresionado a Alex Palou, especialmente por la defensa que hizo contra Sergio Checo Pérez en el final del Gran Premio de Brasil.

Ese trabajo le valió al español acabar en el tercer lugar, con el mexicano quedándose en el cuarto.

"Lo que Alonso hizo en Brasil es muy difícil. Yo la vi en directo y fue espectacular, sobre todo, creo que defenderse con el mismo coche siempre es difícil, y defender inteligentemente de la manera que lo hizo durante 10 vueltas es muy difícil. Pero si tienes un coche que además es peor y no tienes DRS, tiene un mérito muy grande", aseguró en charla con Mundodeportivo.

Piensa que si tuviera un par de temporadas más en la Fórmula 1 podría repertir la hazaña sin demasiados problemas. Resta importancia a esa situación y prioriza la calidad.

"¿Si entiendo que lo haga con 42 años? Yo creo que lo hará también con 44. No creo que eso (la edad) le vaya a impedir (rendir al máximo). De hecho, como él dice y cómo he visto en mi compañero Scott Dixon, que tiene 43, no pierden velocidad.

"Hay gente que sí la pierde, pero hay otros como Fernando o Dixon que no la pierden y simplemente son más sabios, tienen más experiencia y te hacen jugadas como esa que te dejan boquiabierto", reconoció.

Ejemplo

Considera que hay cualidades que desearía imitarle al asturiano porque le ayudarían mucho en la IndyCar, donde es bicampeón.

"¡Uf! Siempre hay cosas… por ejemplo, la estrategia de defender, saberse defender en cada momento y leer un poco mejor la carrera. Por eso me quedaría con algunas cosas de Alonso.

"También con algunas salidas, que no nos hacen falta en IndyCar porque son lanzadas. Y de Max (Verstappen), me quedaría con la velocidad. De cada uno sacaría unas cuantas cosas y me las pondría en el bolsillo", agregó.