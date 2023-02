Aloisio Hernández

Martes 7 Febrero 2023 16:22 - Actualizada: 22:47

Juan Pablo Montoya habló de la experiencia de trabajar con Helmut Marko, actual asesor de Red Bull, y aseguró que el austriaco "quiere hacerte hombre".

El ahora piloto de 47 años hizo su debut con el equipo Williams en 2001. Pero antes de poder dar el paso al mítico equipo, pasó a estar bajo el cuidado de Marko en el equipo de Fórmula 3000 RSM.

En esos años, el colombiano tuvo que abandonar algunas de sus características bajo la mano dura del asesor de Red Bull Racing. Sebastián, hijo de Juan Pablo, ahora se ha convertido en parte del Red Bull Junior Team y se dijo muy contento con la colaboración, ya que elogia la mentalidad deportiva superior del equipo austriaco.

Helmut sigue asesorando a los jóvenes corredores que llegan al equipo austriaco

En conversación con Motorsport.com, el latinoamericano habló del tema.

La dura escuela de Marko no es elogiada por todos y a pesar de que Montoya no estuvo siempre allí, en el momento estaba feliz con eso y ahora aprecia las lecciones.

“La mayoría de equipos dan a sus pilotos un trato de estrella y te miman por completo. Pero Helmut quiere hacer de ti un hombre y cree que si quieres conseguir algo, tienes que luchar por ello”, dice el expiloto de Fórmula 1.

Avance

En sus primeros años, Sebastián aún no estaba en la dieta de un atleta de alto nivel, lo que provocó un altercado con Marko. “Recuerdo que una vez me invitó a almorzar a su casa. Me sirvieron una ensalada, pero en esos días no comía verduras.

"Luego me hizo correr de regreso a su oficina. Fue más de una hora de carrera. En ese momento estaba muy enojado con él, pero mirando hacia atrás me doy cuenta de que era su manera de ayudarme a seguir adelante. Apenas tenía dinero en ese momento, pero Helmut me cuidó muy bien", finalizó.